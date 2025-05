La dieta nel trattamento con Semaglutide

È sempre più diffuso il trattamento con il farmaco semaglutide, un agonista del recettore GLP-1 approvato dalla FDA e dall'EMA per il trattamento dell'obesità e del sovrappeso in adulti con almeno una comorbidità correlata (es. ipertensione, diabete di tipo 2, dislipidemia). Questo farmaco agisce mimando l'effetto di un ormone intestinale chiamato GLP-1, che regola l'appetito e il senso di sazietà, riducendo così l'assunzione di cibo.Tuttavia, l'efficacia del trattamento farmacologico dipende fortemente dallo stile di vita del paziente, in particolare da alimentazione e dalla attività fisica, infatti una dieta appropriata può non solo massimizzare la perdita di peso, ma anche ridurre effetti collaterali gastrointestinali comuni come nausea e costipazione.La semaglutide non è una "pillola magica", ma uno strumento di supporto per facilitare cambiamenti duraturi nello stile di vita. I principali studi clinici infatti hanno dimostrato che i pazienti che seguono una dieta ipocalorica ed aumentano l'attività fisica ottengono risultati molto più significativi rispetto a chi si affida solo al farmaco.Una dieta ipocalorica (riduzione di circa 500-750 kcal al giorno rispetto al fabbisogno) è consigliata, ma è essenziale mantenere un apporto nutrizionale adeguato, in modo da evitare carenze nutrizionali.Pur consumando una limitata dose di cibo giornaliera è comunque sbagliato assumere zuccheri semplici, che implicherebbero un'impennata glicemica, e i grassi saturi, importanti agenti infiammatori. Le fibre non devono mancare, per migliorare la sazietà e la regolarità intestinale, infatti uno dei rischi di un deficit calorico troppo marcato è la costipazione ed il gonfiore addominale, soprattutto a livello ipogastrico. L'assunzione di semaglutide può causare nausea e costipazione, perciò è cruciale bere almeno 1,5–2 litri d'acqua al giorno, salvo diversa indicazione medica.L'assunzione proteica, che permette di preservare la massa muscolare durante la perdita di peso, deve essere più significativa, infatti i normali range di assunzione proteica prevedono un livello giornaliero di 1g di proteine per kg di peso corporeo, mentre in questo caso si aumenta ad un apporto di circa 1,2–1,5 g di proteine per kg di peso corporeo.Gli effetti collaterali gastrointestinali possono essere mitigati adottando una dieta "leggera", frazionando i pasti e mangiando lentamente.Come descritto precedentemente, la semaglutide rappresenta una terapia di supporto alla perdita di peso, ma la sua assunzione non prescinde e non sostituisce la terapia dietetica e l'attività fisica. È fondamentale essere seguiti da un team multidisciplinare per ottenere risultati duraturi e sicuri. L'approccio ideale è quello che integra il trattamento farmacologico con educazione alimentare, supporto comportamentale e attività fisica regolare.