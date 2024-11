Zucca, benefici e proprietà

La zucca è un frutto originario dell'America, ampliamente utilizzato in cucina grazie al suo sapore dolce ed alla sua consistenza, ma oltre alla sua fama alimentare è nota per essere il simbolo di halloween.È un alimento adatto ai regimi dietetici ipocalorici, in quanto 100g di prodotto apportano circa 18 kcal, inoltre è ricca di acqua e ciò ne determina le proprietà diuretiche. Seppur cucinata come se fosse un ortaggio, la zucca di fatto è un frutto, infatti il suo quantitativo di carboidrati è rappresentato da fruttosio.Presenta un indice glicemico leggermente più alto rispetto alla verdura, ma comunque si presta ad essere inserita nelle diete dei soggetti diabetici.Contiene un basso profilo proteico, zero grassi e rappresenta una buona fonte di fibra, di Sali minerali, tra cui fosforo, potassio e magnesio, antiossidanti, oltre a carotenoidi, pro-vitamina A e vitamina C.Della zucca no si butta via nulla, infatti i suoi semi possiedono ottime proprietà fitoterapiche dovute alla presenza di cucurbitina, tocoferoli e tocotrienoli. La cucurbitina possiede proprietà aniparassitarie, infatti l'estratto di semi di zucca è utile per contrastare cestodi o infezioni parassitarie da Tenia. L'olio ricavato dai semi di zucca è ricco di acidi grassi omega 3 (acido oleico e linoleico) che presentano notevoli proprietà antiinfiammatorie.La zucca trova ampiamente impiego nell'ambito della cosmesi, sia per trattamenti dermatologici, che nella cura dei capelli, in particolare ci sono più studi che sottolineano come l'estratto di olio di semi di zucca favorisca la crescita dei capelli nel trattamento della alopecia androgenetica.I semi di zucca possono essere mangiati crudi oppure tostati. In quest'ultimo caso andranno prima sciacquati e poi lasciati asciugare per diverse ore prima di procedere alla tostatura in forno oppure in una padella antiaderente. La dose raccomandata è di circa 10 grammi al giorno.Infine non scartate la buccia della zucca, poiché non solo è commestibile, ma presenta anche ottime proprietà nutritive, come la polpa è infatti ricca di minerali, fibre e vitamine.