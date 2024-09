Belardi fa la storia, siglando il nuovo record italiano u16: “Ho dato tutto me stesso”

: ieri, sabato 7 settembre, in occasione del Jumping In The Square,In questo momento, ma sembra proprio che non voglia fermarsi, continuando a scrivere la storia del salto con l'asta tranese, e non solo: "- commenta Belardi - ho dimostrato tutto il lavoro svolto in questo tempo davanti alla mia città.Ho dato tutto me stesso, è stata un'emozione unica., lavoriamo per questo."L'evento della scorsa sera è stata l'ennesima dimostrazione del talento tranese, abilissimo a gareggiare contro atleti di altissimo livello, ma senza sentire assolutamente la pressione del caso. Inoltre ha chiuso il Jumping al terzo posto, davanti a colossi quali Federico Bonanni e Vincenzo Vicerè.Insomma, Belardi sembra essere un vero e proprio predestinato di questo sport e, tutta la città si augura ovviamente che possa continuare così, regalando gioie ai cittadini, alla sua famiglia, ma soprattutto a se stesso, e anche al suo coach Lorenzo Giusto, che guida Belardi successo dopo successo.Foto di Annarita Boccaforno