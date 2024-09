Chiusa la pratica Borgorosso, Mascia: “Non dormo la notte per questi colori”

Si è conclusa la 4^giornata del campionato di Promozione, con, in un match fortemente condizionato dal vento che non ha concesso molto spazio allo spettacolo, influendo molto sul gioco. Alla fine è bastato un lampo del duo georgiano Jeladze-Beroshvili a sbloccare la partita e permettere ai dragoni di portare a casa 3 punti importantissimi per la classifica, nonostante ci siano ancora 5 punti di distanza dalla vetta occupata, per il momento, meritatamente dall'Audace Barletta che, fin qui, non ha sbagliato nulla. Un gradino più in basso ci sono Virtus Mola e Santeramo, a quota 10, e San Severo, a quota 9. A pari punti con i tranesi, invece, ci sono Soccer Stornara e Lucera.Una vittoria dunque ottima per il morale, portata a casa grazie ad un episodio, da cui è scaturito il gol che ha mandato in visibilio i numerosi tifosi tranesi accorsi a Molfetta per tifare la squadra della propria città. Non è sicuramente passata inosservata l'esultanza di mister Mascia, accorso sotto il settore ospiti per esultare con i propri ragazzi: "