Nuove vittorie a Bari per gli scacchisti del circolo Dell'Erba di Trani

Il Circolo scacchistico generale Giuseppe Dell'Erba di Trani in questo fine settimana fa il pienone! Domenica 28 settembre si è svolta la 5ª edizione dell'evento "Amico nel regno degli scacchi", ben organizzata dal Laboratorio scacchistico barese, dove il nostro circolo è stato il protagonista.Al primo posto, come sempre insuperabile, il MI Nicola Altini, che conferma la sua supremazia a livello tattico-strategico e di simpatia.Al secondo posto troviamo Fabio Pellizieri rigenerato dalle ferie di agosto, mentre al terzo posto mette la sua firma Cosimo Tavoletti con una bella prestazione e sicuramente quest'anno farà pochi sconti ai suoi avversari.Appena sotto ai decorati di questa manifestazione troviamo Francesco Messina, che non ha ancora trovato la quadra del cerchio, ma siamo sicuri che quest'anno sarà l'anno delle rivincite.In centro classifica nel torneo degli amatori troviamo, quasi per caso, Maggiulli Paolo, atleta che da due anni cerca di capire come si gioca a scacchi e che sembrerebbe aver trovato la sua collocazione.Al netto di tutto, i nostri fantastici quattro hanno portato a casa un bel risultato, sintomo di un circolo come quello tranese che ha voglia di mettersi in discussione anche per il 2025.