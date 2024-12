Terza Categoria, battuta d’arresto per la Polisportiva. Vince ancora l’Asd Trani

Una vittoria ed un pareggio: il resoconto delle due società tranesi impegnate domenica in campionato, nei match validi per la 6^ giornata di Terza Categoria:Ladi mister Terrevoli ha affrontato sul sintetico del 'Capirro Sport Village' l'Atletico Bisceglie, ultimo in classifica:, ma non mancano di certo i rimpianti per i tranesi, rei di aver sbagliato ben due calci di rigore, prima con Youssef e poi con Zonno. In vantaggio andranno i biscegliesi, ma i tranesi riusciranno a rimontare il risultato, portandosi sul 2-1. Nel finale però arriva la beffa: su sviluppi di calcio di punizione, gli ospiti riescono ad agguantare il pari, portando il tabellino sul definitivo 2-2. Nonostante la battuta d'arresto, la Polisportiva rimane prima in classifica, a +1 dalle inseguitrici., meritando,: partenza di carattere dei tranesi che, al termine della prima frazione, sono avanti di due reti grazie ad Ancler e Musacco. Nella ripresa arriva la risposta dei padroni di casa, ma i tranesi riusciranno a portare a casa l'intera posta in palio. Con questi tre punti, l'Asd sale al terzo posto, a quota 9 punti.RISULTATIBorgovilla 1-0 New CarpediemTrinitapoli 2-0 Virtus AndriaCLASSIFICABorgovilla 12Virtus Molfetta 9Trinitapoli 9Virtus Andria 9New Carpediem 7Atletico Bisceglie 2