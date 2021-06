Ancora rifiuti abbandonati tra via Martiri di Palermo e via Croazia

Ancora sacchi d'immondizia e rifiuti vari abbandonati come se nulla fosse sotto il cavalcavia di via Martiri di Palermo e altri all'imbocco di via Croazia (meglio conosciuta come "strada della Madonnina"). Un problema vecchio ma che continua a far storcere il naso ai tanti residenti del quartiere Capirro che ancora una volta segnalano i recenti episodi alla nostra redazione. A lungo si è parlato della problematica e da più parti in passato era emersa la necessità d'installare fototrappole per multare i responsabili. Il Comune per un certo periodo rafforzò i controlli della Polizia locale nella zona ma da allora ad oggi poco o nulla è cambiato.