Enorme buca in via Benedetto Croce

Inizia con una immagine la segnalazione di un lettore, il quale fa da portavoce per evidenziare l'enorme e profonda buca presente in Via Benedetto Croce. "La buca", prosegue il lettore, "si trova proprio davanti l'ingresso principale del complesso in cui è presente il supermercato, e tutti, sia motociclisti che automobilisti, cercano di schivarla occupando necessariamente la corsia opposta. Questa buca è un pericolo serio e va sistemata prima che si verifichino incidenti". Con queste parole speriamo che la segnalazione arrivi agli organi di competenza e si proceda al ripristino del manto stradale.