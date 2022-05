Erba alta in via delle Tufare, disagi per il transito dei pedoni

Erbacce alte e pungenti che impediscono il transito di pedoni e in particolare passeggini sul marciapiede. A segnalarlo è un residente di via delle Tufare facendo riferimento al marciapiede che costeggia la recinzione dell'ex casa di riposo oramai colma di vegetazione spontanea. Il cittadino afferma che in occasione dell'inaugurazione del parco sono stati puliti solamente due alberi ma non è stata effettuata una bonifica completa dell'intera area.