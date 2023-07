Il grande vaso dove lo metto? Davanti allo scivolo per disabili

L'ultima novità in materia di arredo urbano in via San Giorgio

A Trani, in pieno centro, in via San Giorgio, un ingombrante vaso con l'ulivo è stato collocato davanti allo scivolo per le carrozzine dei disabili. È lì oramai da diversi giorni, senza che qualcuno provveda a spostarlo. Ma non è l'unica chicca, perché tra carrellati e bidoni, in via San Giorgio sembra che non ci sia un ben che minimo criterio nell'organizzazione dell'arredo urbano. E quindi il grande vaso dove lo metto? Davanti allo scivolo!