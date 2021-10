L'inciviltà colpisce ancora: via Torino ricolma di deiezioni canine

Continuano ad arrivare in redazione le segnalazioni da parte dei cittadini tranesi inerenti il mancato raccoglimento di deiezioni canine da parte di proprietari indisciplinati. L'ultima ci giunge da via Torino, traversa di via Giotto: inutile commentare le foto che vi mostriamo a corredo dell'articolo, a testimonianza di una cattiva abitudine che rimane puntualmente impunita. I residenti si dicono stanchi di dover assistere quotidianamente a questo scempio. L'invito quindi all'Amministrazione affinchè si adoperi per maggiori controlli e addebiti con sanzioni i trasgressori, oltreché realizzare un'azione costante di sensibilizzazione per civilizzare chi si macchia di queste opere di inciviltà e provvedendo alla pulizia e sanificazione periodica della strada in questione.