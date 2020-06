Materna Madre Teresa, giardino in preda al degrado e abbandono

Degrado e sporcizia fanno da padrone nel giardino scuola materna Madre Teresa di Calcutta, in via Papa Giovanni XXIII, che fa riferimento al terzo circolo didattico D'Annunzio. Un residente della zona denuncia la mancanza di bonifica del terreno ubicato sul retro dell'istituto, con l'estate ricettacolo per insetti e altri non graditi ospiti.«Capiamo che la scuola è stata chiusa per tanti mesi per il lockdown, ma così non si può più andare avanti», denuncia il nostro lettore. Il rischio è che con il caldo il terreno possa anche incendiarsi.La speranza è che il Comune si attivi subito per bonificare l'area e ridonare il giusto decoro alla scuola e all'intero quartiere.