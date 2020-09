Parcheggia la moto sul marciapiede: succede tutti i giorni in via Firenze

A Trani l'inciviltà non ha davvero limiti, soprattutto in materia di parcheggi. Ci troviamo in via Firenze, dove da diverso tempo un residente della zona parcheggia il proprio scooter sopra il marciapiede, di fronte un asilo privato. Un comportamento che si ripete più volte al giorno e che ha fatto storcere il naso ad altri condomini della zona. Diverse segnalazioni sono state fatte anche alla Polizia locale ma ad oggi non è stato preso alcun provvedimento. Ricordiamo infatti che la sosta vietata della moto sul marciapiede è punita con una multa da 41 a 168 euro e la decurtazione di due punti dalla patente.