Parcheggio selvaggio in via Malcangi, pedoni costretti a camminare a centro strada

«Un vero parcheggio selvaggio nei pressi del Roxi Bar in via Malcangi dove noi pedoni siamo costretti ad evitare il marciapiede perchè pieno di auto parcheggiate e per evitarle dobbiamo percorrere un tratto di strada ad alto traffico di auto e pullman»: lo segnala un utente alla redazione di Traniviva con la speranza che presto vengano presi i dovuti provvedimenti. Un pericolo che diventa maggiore col passaggio di mamme con carrozzine o disabili. Insomma un problema che urge una soluzione.