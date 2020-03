A Trani c'è un nuovo caso positivo al Coronavirus

È in casa con sintomi non gravi e sempre monitorato

L'arrivo del bollettino serale sui nuovi casi di Coronavirus rappresenta ormai un momento di ansia e preoccupazione. Dopo giorni di silenzio e di quelle che sembravano essere buone notizie per la città di Trani, ecco che si registra un nuovo caso positivo al Covid-19. Si tratta di una persona tranese che presenta i sintomi, non gravi, del virus. Attualmente si trova in casa ed è tenuta sotto stretto controllo da medici e familiari. Tutte le procedure di in quarantena sono state già avviate da giorni.E dopo il 47enne ormai guarito, si tratta del quarto caso registrato nella città di Trani.