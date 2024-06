A Trani, tramonto senza filtri...e mozzafiato

È durato pochi minuti, ma ha letteralmente rapito e lasciato a bocca aperta a chiunque vi abbia posato lo sguardo: il tramonto di questa sera di metà giugno a Trani è stato, davvero, esageratamente bello. Niente effetti speciali, niente ritocchi, questa fotografia è presa da uno Smartphone neanche troppo sofisticato. Ma la bellezza debordante di cielo e mare riflessi l'uno nell'altro e incorniciati dallo Skyline con la Cattedrale che svetta come fosse un cigno, è di per sé un effetto più che speciale, quasi magico quasi da sogno. Non avremo forse il lusso di Borgo Egnazia: ma se i grandi del G8 de fossero stati qui, stasera, in questo momento, magari sarebbero stati ispirati in maniera speciale.