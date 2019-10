Al via Corso Its a Trani: grande opportunità per giovani diplomati tutta da scoprire

Ultimissimi giorni per cogliere la grande opportunità formativa e lavorativa offerta ai giovani diplomati dai Corsi ITS - Puglia. Entro martedì 8 ottobre 2019, infatti, sarà possibile iscriversi on line al Corso per Tecnico Superiore nella "Valorizzazione della biodiversità e del contenuto salutistico dei prodotti agroalimentari" che si terrà a Trani presso l'IISS "Aldo Moro". Il Corso è uno dei sei istituiti nella nostra regione per l'annualità 2019/2021 dalla Fondazione Agroalimentare di Puglia con sede a Locorotondo(BA).Diversi gli ambiti di riferimento formativi ITS: dalla promozione dei prodotti tipici all'e-commerce, dalla tutela dell' Agri-Food alla gestione dei reparti nella grande distribuzione organizzata. Il percorso formativo offerto da questi Corsi in Puglia rappresenta una risposta concreta al fabbisogno occupazionale dell'industria alimentare.Sempre più il futuro lavorativo dei giovani, infatti, passa attraverso il percorso ITS: lo confermano i dati. Queste scuole di alta formazione post diploma - ad oggi l'unico canale terziario alternativo all' Università - si confermano un eccezionale passepartout per il lavoro: l' 80% dei diplomati ad un anno dal titolo trova lavoro in settori coerenti con il percorso di studi intrapreso. Una realtà formativa particolarmente apprezzata dai giovani in Germania, Francia e Spagna.Ricordiamo che l' TS è lo sbocco naturale per un diplomato dell'Istituto Tecnico, ma sono in costante aumento sia i liceali sia i laureati. I Corsi durano in genere due anni e sono gratuiti. L'accesso avviene tramite selezione; una adeguata conoscenza dell'informatica e della lingua inglese costituisce requisito preferenziale per l'ammissione.Le lezioni frontali sono ridotte allo stretto necessario per favorire le ore di stage aziendale e proprio per garantire questo, in Puglia i docenti dei Corsi ITS sono al 70% imprenditori. Anche la gran parte dei Partner ITS è costituita da Aziende che assumono o fanno assumere gli studenti che si specializzano. La stragrande maggioranza dei contratti firmati sono stabili (tempo indeterminato o apprendistato).Gli ITS, inoltre, convincono sempre più le imprese aderenti ai paternariati, le quali partecipano attivamente alla progettazione dei piani di studio e assicurano durante i percorsi formativi ospitalità presso le aziende.Il corso in "Valorizzazione della biodiversita' e del contenuto salutistico dei prodotti agroalimentari" con sede a Trani, si terrà presso L' IISS "Aldo Moro" sito in via Gran Bretagna, 1. L' Istituto ha recentemente ospitato la Presentazione del Corso, evento che ha visto protagonisti rinomati esperti del settore: il dott. Giuseppe Maggi (Direttore Tecnico della Fondazione Agroalimentare Puglia), il prof. Giuseppe Gambacorta (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti- Università di Bari), il prof. Vincenzo Fucilli (Dipartimento Scienze agro-ambientali e territoriali Università di Bari), la sig.ra Francesca Chiapparino (Responsabile Marketing OLIOBIOLEVANTE S.r.l.), il sig. Giandomenico Marcone (Purchasing Manager GRANORO S.r.l.). Moderatore il prof. Michele Buonvino, Dirigente Scolastico dell' IISS "Aldo Moro".Per non perdere questa grande occasione basta andare nella Sezione CORSI ITS del menu e selezionare il Corso: www.itsagroalimentarepuglia.it.