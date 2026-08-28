Al via il Festival Castel dei Mondi: installazioni, spettacoli e cultura per la trentesima edizione

Mentre in piazza Catuma fanno già bella mostra di sé i dieci totem trifacciali che percorrono graficamente i trent'anni dell'Evento, a partire dal 1 settembre, sempre, cuore pulsante della città, troverà spazio un ulteriorevolto noto del Festival, che costituisce una seria riflessione sul pregiudizio, sull'intolleranza e sulla violenza che angustiano il nostro vivere quotidiano. In un'epoca di falsa inclusione, dove chiunque diventa nemico solo perché diverso, discriminare è divenuto costume e comportamento ormai socialmente accettato. E tutto sembra ormai scivolar via, giusto come l'olio., in scena lacon, uno spettacolo realizzato con la collaborazione del Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Al centro della vicenda la controversa figura del premio Nobel Fritz Haber, della moglie Clara e del figlio Hermann. Una saga familiare e scientifica nella quale ricerca, etica e responsabilità si intrecciano alla triste storia delle armi chimiche e alle contraddizioni del Novecento. Prima dello spettacolo –- una sobria cerimonia suggellerà la prima assoluta di, struttura privata in questo caso al servizio del Pubblico, ma in assoluto un avveniristico contenitore, modulabile e trasversale, dedicato alle arti, al teatro, agli eventi immersivi, alla musica, ai convegni ed a performance artistiche di ogni genere. Una iniziativa senza precedenti nella provincia Bat.Dal, invece, all'condurrà e concluderà il laboratorio teatrale, un inedito percorso sulla chiarezza espressiva e sulla capacità di costruire e condividere una visione artistica.propongono una suggestiva iniziativa laboratoriale con annessadedicata al. Quel Milite Ignoto che non rappresenta soltanto uno dei tanti soldati caduti in battaglia nel primo conflitto mondiale, ma resta il simbolo più plastico di quanti partirono per una guerra senza più tornare, di chi è morto per la Patria senza un nome e un cognome, di chi ha sacrificato la propria vita per una bandiera e per un futuro migliore dell'umanità.E chiudiamo con il. Presso ilal rione Fornaci (, presentano, con un intreccio suggestivo di narrazione e canzoni,, uninteramente dedicatoUn monologo dedicato ad un cantante, cantautore, poeta, che ha segnato in maniera indelebile gli ultimi 50 anni della musica leggera italiana.Con un messaggio di saluto e di augurio inviato all'Organizzazione del Festival,, ha sintetizzato il significato di questa trentesima edizione di Castel dei Mondi. "….ecco il risultato di una strategia costruita sulla continuità della programmazione e sulla capacità di mettere in relazione risorse, competenze e territori. Il lavoro di Puglia Culture si muove lungo gli assi dello spettacolo dal vivo, del rafforzamento dell'offerta culturale e dell'attrattività dei territori, integrando gli strumenti della programmazione regionale con le opportunità offerte dalle risorse nazionali ed europee. Sostenere un festival di questa complessità significa lavorare non soltanto sull'evento, ma sull'intera filiera: produzione artistica, ospitalità, professionalità, reti culturali, formazione dei pubblici e ricadute sul territorio. La continuità temporale di Castel dei Mondi dimostra quanto una programmazione culturale stabile possa diventare infrastruttura immateriale e generare valore ben oltre i giorni del Festival".