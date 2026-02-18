Al via le iscrizioni per la sezione Primavera anno 2025/2026

È indetto avviso pubblico per l'acquisizione delle iscrizioni di bambini e di bambine di età compresa tra 24-36 mesi per l'iscrizione alla sezione primavera allocata presso il Secondo Circolo Didattico "Mons. F. Petronelli" per l'anno educativo 2025-2026.Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i genitori, o chi ne fa le veci in favore di bambini e bambine e di età compresa tra 24-36 mesi residenti nel Comune di Trani. Il Servizio sarà attivato presso il Comune di Trani, prevedendo una frequenza di 5 giorni settimanali, per un massimo di 20 ore.Le istanze andranno consegnate all'Ufficio Protocollo dell'Ente e dovranno pervenire entro le ore 12 di martedi 3 marzo 2026. L'accesso alla procedura è libero e la domanda compilata quale autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla copia di un documento di identità valido e modello ISEE in corso di validità.