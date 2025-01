Alzheimer, Universo Salute Bisceglie : al via il corso di formazione per i familiari

Inizia domani 20 gennaio 2025, alle ore 17, presso la sala convegni della Palazzina Amministrativa di Universo Salute Opera Don Uva, a Bisceglie, il percorso di formazione per i familiari: ". Il percorso è nato dalla condivisione progettuale tra Universo Salute, Rotary Club di Bisceglie e Corato e Associazione Alzheimer Bat.Il programma della serata di presentazione del corso prevede i saluti istituzionali del Sindaco città di Bisceglie,del Presidente Rotary Club Bisceglie, del Presidente Alzheimer Bat ODV,, e del Direttore Amministrativo e Affari Generali di Universo Salute,. A seguire, si parlerà della malattia di Alzheimer: prospettive diagnostiche e terapeutiche, con l'introduzione a cura di, Direttore Area Extra-ospedaliera Universo Salute, e interventi di, Responsabile Unità di Riabilitazione Alzheimer Universo Salute,del Rotary Club.Il corso è rivolto a quanti sono vicini a persone affette da patologie a carattere neurodegenerativo.rivolta a tutti i familiari di utenti già presi in carico e a chiunque desideri avvicinarsi a tali tematiche. Il percorso di formazione per i familiari ha l'obiettivo di fornire strumenti al caregiver per rendere efficace la relazione d'aiuto. Attraverso tale corso sarà possibile acquisire maggiore conoscenza della malattia, che permetterà ai destinatari di sviluppare risorse e strategie utili per affrontare le situazioni quotidiane con maggiore serenità, migliorare le competenze assistenziali: insegnare pratiche per la gestione della vita quotidiana del paziente, rispettandone la dignità e le esigenze personali, favorire il benessere emotivo del caregiver: fornire strumenti per prevenire il burnout, affrontare lo stress e promuovere un equilibrio psicologico e promuovere il supporto reciproco: creare un ambiente in cui i familiari possano condividere esperienze, trovare supporto emotivo e confrontarsi con esperti.Il corso sarà costituito da 8 incontri durante i quali si affronteranno varie tematiche inerenti le patologie neurodegenerative ed in particolare la malattia di Alzheimer. E' possibile iscriversi gratuitamente ai seguenti numeri: 3351816123/ 3486507160 oppure inviando una mail aoppure