7° anniversario di Universo Salute: gli auguri dell'AD Vigilante al personale

"L'invito che in questa giornata così bella e ricca di emozioni rivolgo a tutta la grande famiglia di Universo Salute è quello di restare costantemente pronti ad interpretare le coordinate che Il Signore, attraverso Don Pasquale Uva, vorrà illustrarci affinché quest'Opera rimanga attenta ai bisogni dei più fragili, mantenendo allo stesso tempo un profilo aziendale equilibrato e propositivo in vista delle prossime sfide che ci attendono nel presente e nel futuro". Parole dell'AD di Universo Salute, Luca Vigilante, che nel settimo anniversario di Universo Salute ha voluto indirizzare agli oltre duemila lavoratori, indotto compreso.Il 1 ottobre 2017, all'indomani del non breve periodo di commissariamento successivo al default di Casa Divina Provvidenza, cominciava l'era Universo Salute, che in soli sette anni ha già lasciato il segno nella secolare storia dell'Opera. Tanto resta ancora da fare, ma è innegabile che l'epoca Telesforo-Vigilante ha conferito nuovo impulso e vitalità a una delle più imponenti realtà sanitarie del Mezzogiorno, un'epoca caratterizzata ab origine da bilanci in bonis, serenità a lavoratori e indotto, elevando e salvaguardando gli standard di cura e assistenza."Siamo solo all'inizio - sottolinea l'Ad Vigilante - le vite di molti, ad inizio ottobre di sette anni fa hanno subito una sorta di rivoluzione, a cominciare dalla mia e da quelle dei miei familiari. Una rivoluzione spirituale prima ancora che professionale, rispondendo all'ineccepibile chiamata di Don Uva che ci ha attratti con i suoi insegnamenti, con la sua storia e con quel suo particolare modo di affrontare il mondo terreno ed in particolare quello delle fragilità. Continuo a pensare che da tempo, forse – ha sottolineato Vigilante – il Venerabile Padre cercava un modo per accompagnare le donne e gli uomini della sua Opera verso un orizzonte nuovo. Immeritatamente, ma onorati e lusingati, ci siamo fatti travolgere da questo spirito innovativo che oggi, nonostante le difficoltà affrontate, a tratti apparentemente insormontabili, ci sta portando ad essere tra le più virtuose organizzazioni del settore sociosanitario".Infine, dall'AD, a nome della Proprietà e del CdA, gli auguri ed il ringraziamento a lavoratori e indotto di Universo Salute/Gruppo Telesforo, con una conclusione emblematica: "Ormai Universo Salute è una realtà consolidata. Il merito è tutto vostro, avanti così".