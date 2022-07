Amet, si dimettono Paolillo e Salinas: alla guida momentanea il Collegio sindacale

Sarà il Collegio sindacale a traghettare l'Amet fino alla nomina del prossimo Consiglio di Amministrazione: l'Amministratore delegato avv. Giuseppe Paolillo ha infatti rassegnato (con due anni di anticipo dal termine dell'incarico) le dimissioni da componente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Piazza Plebiscito, avendo superato positivamente un pubblico concorso che rende incompatibile la carica rivestita.Dimissioni dunque anche da parte del presidente, il dott. Umberto Salinas, nominato poco più di un anno fa, nel marzo del 2021, e scioglimento del Cda (che già mancava del terzo componente): ora l'Amet sarà avrà come vertice il Collegio sindacale, presieduto da Natalina Cuocci, composto anche da Felice Cuocci e Giuseppe Termine.Toccherà ora al sindaco Amedeo Bottaro emanare un avviso pubblico di manifestazione di interesse per candidatura per il prossimo Cda di Amet.