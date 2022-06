Asfalto a freddo per colmare le buche di via S. Annibale Maria di Francia

Saranno colmate con asfalto a freddo le buche presenti in via S. Annibale Maria di Francia, in particolare nel tratto nei pressi dell'incrocio semaforico con via Duchessa d'Andria: dieci sacchi di asfalto a freddo da utilizzare per colmare le buche pericolose in quella trafficatissima arteria stradale sono state infatti acquistate con una determina dirigenziale dall' Area Polizia Locale e Protezione Civile, con una spesa di 79 euro.L'acquisto si è reso necessario "al fine di mettere in sicurezza un tratto di strada, via A. M. di Francia, altezza semaforo via Duchessa d'Andria ove sono state segnalate a mezzo Pec indirizzata a questo Comando – si legge nella determina a firma del dirigente dott. Leonardo Cuocci Martorano - delle grosse buche pericolose per il transito di veicoli e, stante l'impossibilità di piazzare delle transenne a causa della conformità della strada, a doppio senso di marcia e a traffico intenso, si rende necessario e urgente provvedere all'acquisto di 10 sacchi di asfalto a freddo" rilevato il fatto che "tale materiale, utilizzato nei vari interventi operativi, è andato esaurito per cui si rende necessario provvedere, con urgenza, al relativo approvvigionamento".