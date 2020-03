Coronavirus in Puglia, altri due casi positivi nella Bat

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che oggi 12 marzo - con aggiornamento alle ore 20.00 - sono stati effettuati 253 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi:235 sono risultati negativi e 18 positivi.I casi positivi sono cosi suddivisi:6 in Provincia di Bari;2 in Provincia Bat;1 in Provincia di Brindisi;1 in Provincia di Foggia;6 in Provincia di Lecce;2 in provincia di TarantoCon questo aggiornamento salgono a 108 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Tutti i test positivi verranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Molti organi di stampa stanno diffondendo la notizia della sesto decesso da Covid-19 in Puglia.Tale notizia al momento non risulta confermata poichè il test effettuato nel laboratorio di Lecce risulta dubbio.Pertanto la procedura ministeriale prevede l'effettuazione di un test di conferma che sarà effettuato nella giornata di domani nel policlinico di Bari. Prima di avere l'esito dal laboratorio di Bari dunque non si può parlare di "sesto decesso".