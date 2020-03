Coronavirus, tra i nuovi contagiati c'è anche un tranese

Le suo condizioni non sembrano essere gravi

Tra i tre casi positivi al Coronavirus registrati oggi nella Bat c'è anche un tranese. Le sono condizioni non sembrano essere gravi e attualmente dovrebbe trovarsi in isolamento nella sua abitazione. Si tratta di una persona che, per motivi di lavoro, è stata a stretto contatto con gli abitanti delle città limitrofe. Già da giorni, tuttavia, si sarebbe sottoposta ad una quarantena preventiva. Le sue condizioni sono costantemente monitorate. Seguiranno aggiornamenti.Sale a cinque, dunque, tra cui un cittadino già guarito, il numero di tranesi contagiati.