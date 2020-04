Coronavirus, Trani registra la sua terza vittima

Brusco risveglio per la città di Trani che oggi registra il terzo decesso di un concittadino contagiato da coronavirus: si tratta di un uomo di circa 80 anni.Le sue condizioni erano apparse gravi fin da subito, tanto che il 26 marzo fu immediatamente ricoverato in ospedale dove per oltre 10 giorni ha combattuto contro questo male di cui non si conosce ancora nulla e la cui cura è ancora in fase sperimentale. Purtroppo però quest'uomo non ce l'ha fatta e nella notte tra il 6 e il 7 aprile il suo cuore ha smesso di battere.Tra i 13 casi registrati in città e annunciati dal sindaco, lui era l'unico ricoverato in ospedale, tutti gli altri stanno seguendo il normale corso in isolamento all'interno delle proprie abitazioni. Del contagio di questo caso in particolare, ne dette annuncio il nipote, un consigliere comunale di Trani che attraverso uno sfogo su facebook raccontò che "il virus è venuto a bussare fin dentro casa".