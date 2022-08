Deceduto il bagnante disperso in mare al largo della costa di Trani

E' stato ritrovato privo di vita il bagnante recuperato in mare quest'oggi, martedì 23 agosto, intorno alle ore 14.30, dai sommozzatori dei vigili del fuoco tra i frangiflutti della Seconda Spiaggia. Si tratta di un 79enne di origine canosine ma residente ad Andria. Le ricerche che hanno visto impegnati uomini e mezzi dei vigili del fuoco e Guarda costiera sono andate avanti per ore: a lanciare l'allarme è stata la moglie dell'uomo non vedendolo più fare ritorno.Ancora da capire le cause del decesso, se si sia trattato di un malore e o sia stato risucchiato dalla corrente. L'uomo si era tuffato dalla Baia del Pescatore ed era solito nuotare lungo tutta la costa fino alle Matinelle.Attualmente il cadavere si trova presso l'Istituto di medicina legale di Bari.