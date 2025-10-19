Incendio in una attività ristorativa in via Malcangi a Trani: paura tra i residenti

Paura nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 ottobre, in via Malcangi. Un incendio si è sviluppato all'interno di un'attività ristorativa, generando un'enorme colonna di fumo nero che ha invaso la zona e allarmato i residenti dei condomini circostanti. Stando alle prime informazioni, l'incendio sarebbe divampato nell'area del forno, propagandosi poi velocemente alla canna fumaria e danneggiandola. Sul posto sono intervenuti tempestivamente tre mezzi dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i locali. Fortunatamente non si registra alcun ferito né intossicato.