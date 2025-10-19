Trani - Via Malcangi
Trani - Via Malcangi
Cronaca

Incendio in una attività ristorativa in via Malcangi a Trani: paura tra i residenti

Rogo partito dal forno, fumo denso visibile in tutta la zona. Nessun ferito

Trani - domenica 19 ottobre 2025 17.18
Paura nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 ottobre, in via Malcangi. Un incendio si è sviluppato all'interno di un'attività ristorativa, generando un'enorme colonna di fumo nero che ha invaso la zona e allarmato i residenti dei condomini circostanti. Stando alle prime informazioni, l'incendio sarebbe divampato nell'area del forno, propagandosi poi velocemente alla canna fumaria e danneggiandola. Sul posto sono intervenuti tempestivamente tre mezzi dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i locali. Fortunatamente non si registra alcun ferito né intossicato.
  • Vigili del fuoco
Altri contenuti a tema
Intervento di Vigili del Fuoco e 118 in piazzetta Imbriani, donna trovata priva di vita in casa Intervento di Vigili del Fuoco e 118 in piazzetta Imbriani, donna trovata priva di vita in casa Il decesso sopraggiunto per cause naturali
Giuramento Vigili del fuoco: 7 allievi della BAT per il 100° corso Attualità Giuramento Vigili del fuoco: 7 allievi della BAT per il 100° corso «Simbolo di professionalità, coraggio e dedizione al servizio del Paese»
Nuova caserma vigili del fuoco Bat, aggiudicata la gara d'appalto Attualità Nuova caserma vigili del fuoco Bat, aggiudicata la gara d'appalto La nota della UIL PA VVF Puglia
Vigili del fuoco della Bat: “Il nostro contributo al cambiamento climatico ed alla salvaguardia degli ecosistemi” Attualità Vigili del fuoco della Bat: “Il nostro contributo al cambiamento climatico ed alla salvaguardia degli ecosistemi” La denuncia per le carenze croniche di personale e mezzi
Esplosione per fuga di gas? In Via Alvarez a Trani è emergenza Esplosione per fuga di gas? In Via Alvarez a Trani è emergenza Poco dopo le 19:30 un forte boato nei pressi della Chiesa di San Giacomo
Cade cornicione di un palazzo in viale Spagna, intervengono i Vigili del Fuoco Cade cornicione di un palazzo in viale Spagna, intervengono i Vigili del Fuoco Lo stabile è stato messo in sicurezza dai tecnici
Creazione di un distaccamento dei Vigili del Fuoco a Trani, Daniele Santoro scrive al Ministro Attualità Creazione di un distaccamento dei Vigili del Fuoco a Trani, Daniele Santoro scrive al Ministro Un appello urgente per garantire sicurezza del territorio e ridurre i tempi di intervento nelle emergenze
Fuga di gas in corso don Luigi Sturzo, strada chiusa al traffico Fuga di gas in corso don Luigi Sturzo, strada chiusa al traffico Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia di Stato
La Soccer Trani espugna anche Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi
19 ottobre 2025 La Soccer Trani espugna anche Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi
Trani sul podio mondiale: la Wei Hai conquista 10 medaglie ai Mondiali di Kung Fu tradizionale in Cina
19 ottobre 2025 Trani sul podio mondiale: la Wei Hai conquista 10 medaglie ai Mondiali di Kung Fu tradizionale in Cina
Mangiare meno per vivere meglio: come le restrizioni alimentari possono prevenire il cancro
19 ottobre 2025 Mangiare meno per vivere meglio: come le restrizioni alimentari possono prevenire il cancro
Trani, svolta per la marineria: il Mercato Ittico diventa realtà
19 ottobre 2025 Trani, svolta per la marineria: il Mercato Ittico diventa realtà
Elisabetta Pani e il suo ritratto di Schumann a Palazzo Discanno a Trani
19 ottobre 2025 Elisabetta Pani e il suo ritratto di Schumann a Palazzo Discanno a Trani
Il tranese Nicola Virgilio trionfa nel Brazilian Jiu-Jitsu: quattro medaglie all'Adriatico Cup
19 ottobre 2025 Il tranese Nicola Virgilio trionfa nel Brazilian Jiu-Jitsu: quattro medaglie all'Adriatico Cup
Trani, prosegue "Un mondo che scompare ": ancora tempo per visitare la mostra di Gaiotti al Monastero di Colonna
19 ottobre 2025 Trani, prosegue "Un mondo che scompare": ancora tempo per visitare la mostra di Gaiotti al Monastero di Colonna
"Attualità in pillole " a Trani: debutto positivo per la rassegna
19 ottobre 2025 "Attualità in pillole" a Trani: debutto positivo per la rassegna
"Un caffè con RispettiAMO Trani ": il movimento incontra la città oggi alle 17:00
19 ottobre 2025 "Un caffè con RispettiAMO Trani": il movimento incontra la città oggi alle 17:00
"Giù le mani dall'informazione ": questa mattina tutti in piazza per Sigfrido Ranucci
19 ottobre 2025 "Giù le mani dall'informazione": questa mattina tutti in piazza per Sigfrido Ranucci
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.