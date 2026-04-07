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Cronaca

Fuga di gas sul lungomare di Trani, nessun ferito

Segnalato un forte odore in un palazzo a pochi metri dalla scuola

Trani - martedì 7 aprile 2026 11.13
Momenti di apprensione questa mattina sul lungomare di Trani, dove si è verificata una'improvvisa fuga di gas all'interno di un appartamento di una palazzina, poco distante dal liceo "De Santis". L'allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando alcuni residenti e passanti hanno avvertito un forte e persistente odore di gas, descritto come particolarmente intenso e acre.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e avviato le operazioni di controllo per individuare l'origine della perdita. Per precauzione, la zona è stata monitorata con attenzione, mentre si è proceduto alla verifica degli impianti.

Nonostante la paura iniziale e il forte disagio causato dall'odore, non si registrano feriti né danni a persone o cose. La situazione è stata gestita rapidamente dalle squadre di emergenza, evitando conseguenze più gravi.
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