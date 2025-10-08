Giuramento Vigili del fuoco: 780 allievi per il 100° corso
Giuramento Vigili del fuoco: 780 allievi per il 100° corso
Attualità

Giuramento Vigili del fuoco: 7 allievi della BAT per il 100° corso

«Simbolo di professionalità, coraggio e dedizione al servizio del Paese»

Trani - mercoledì 8 ottobre 2025 12.17 Comunicato Stampa
Si è svolta nella giornata del 07 ottobre 2025, presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle, la cerimonia di giuramento degli allievi del 100° corso Vigili del fuoco, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del Sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Attilio Visconti e del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino.

Gli allievi che hanno giurato – 780 unità provenienti da tutta Italia, tra cui 7 provenienti dal territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani hanno prestato giuramento. Il Comandante dello schieramento è stato il Primo Dirigente Mirko Canestri, attuale Comandante dei Vigili del Fuoco del Comando di Barletta-Andria-Trani.

Il giuramento: «Un traguardo che segna una pagina importante nella storia del Corpo, simbolo di professionalità, coraggio e dedizione al servizio del Paese».
  • Vigili del fuoco
