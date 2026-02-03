Trani Via Calatafimi. <span>Foto credits</span>
Paura nella notte a Trani: Smart in fiamme in via Calatafimi

Intorno alla mezzanotte un rogo improvviso: l'intervento dei Vigili del Fuoco evita il peggio

Trani - martedì 3 febbraio 2026 6.40
Paura nella tarda serata di ieri a Trani, dove un incendio ha distrutto una Smart parcheggiata in via Calatafimi. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando alcuni residenti, attirati dal crepitio delle fiamme e dall'odore acre del fumo, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo evitando che le fiamme si propagassero ai veicoli vicini o alle facciate degli edifici adiacenti. Nonostante il rapido intervento, l'auto è stata pesantemente danneggiata.

Sulle cause dell'episodio vige il massimo riserbo, ma non si esclude l'ipotesi di un incendio spontaneo. Stando ai dati tecnici, questa tipologia di vetture può essere soggetta a roghi improvvisi dovuti a cortocircuiti o guasti elettrici, fenomeni che interessano sia i modelli tradizionali a combustione (spesso localizzati nel vano motore) sia le versioni elettriche. Le autorità competenti hanno effettuato i rilievi di rito per accertare l'eventuale presenza di inneschi e stabilire con certezza se la natura del rogo sia dolosa o, come appare probabile dai primi riscontri, legata a un guasto tecnico improvviso.
