Paura nella notte a Trani: Smart in fiamme in via Calatafimi

tl@

Paura nella tarda serata di ieri a Trani, dove un incendio ha distrutto unaparcheggiata in. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando alcuni residenti, attirati dal crepitio delle fiamme e dall'odore acre del fumo, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i, che hanno domato il rogo evitando che le fiamme si propagassero ai veicoli vicini o alle facciate degli edifici adiacenti. Nonostante il rapido intervento, l'auto è stata pesantemente danneggiata.Sulle cause dell'episodio vige il massimo riserbo, ma non si esclude l'ipotesi di un. Stando ai dati tecnici, questa tipologia di vetture può essere soggetta a roghi improvvisi dovuti a, fenomeni che interessano sia i modelli tradizionali a combustione (spesso localizzati nel vano motore) sia le versioni elettriche. Le autorità competenti hanno effettuato i rilievi di rito per accertare l'eventuale presenza di inneschi e stabilire con certezza se la natura del rogo sia dolosa o, come appare probabile dai primi riscontri, legata a un guasto tecnico improvviso.