Esplosione per fuga di gas? In Via Alvarez a Trani è emergenza

3 foto Via Alvarez Trani

L'esplosione sarebbe stata causata da una stufa. I sei nuclei familiari occupanti lo stabile che si trova ad angolo tra Via Giovanni Russo e Via Alvarez, sono stati evacuati, domani verrà fatto un sopralluogo tecnico per verificarne la stabilità.Nessun ferito, nessuna persona coinvoltaIn un alloggio al secondo piano di Via Alvarez, nei pressi della Chiesa di San Giacomo, poco dopo le 19:30 una forte esplosione è stata avvertita in tutto il circondario con contestuali presenza di fiamme provenienti da un appartamento. Sul posto subito sono intervenuti da Barletta i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e di Stato per fermare il traffico e mettere in sicurezza l'area interessata. Al momento non si conosce se all'interno ci siano persone coinvolte da ciò che in un primo momento appare come una fuga di gas.