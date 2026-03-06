Vigili del Fuoco
Anziana trovata sola in casa: il dramma silenzioso della solitudine vicino a noi

Intervento dei vigili del fuoco in via San Gervasio. La donna è stata trovata in stato confusionale nel suo appartamento al quarto piano

Trani - venerdì 6 marzo 2026 17.45
Momenti di forte apprensione nel pomeriggio in via San Gervasio, dove è stato necessario l'intervento dei soccorritori per prestare aiuto a un'anziana residente in uno stabile della zona. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che, non avendo più notizie della donna da tempo, hanno iniziato a temere che potesse esserle accaduto qualcosa. Con il passare delle ore la preoccupazione è aumentata fino alla chiamata ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, valutata la situazione, hanno deciso di entrare nell'appartamento dall'esterno per raggiungere rapidamente l'abitazione situata al quarto piano dell'edificio. Una volta all'interno, i soccorritori hanno trovato l'anziana in casa, in evidente stato confusionale. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta e non sarebbe più riuscita a rialzarsi, rimanendo sola nell'appartamento per circa due giorni senza la possibilità di chiedere aiuto.

Subito dopo sono intervenuti anche i sanitari del servizio di emergenza che hanno prestato le prime cure sul posto prima di disporre il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. Nonostante lo spavento e il possibile trauma dovuto alla caduta, le condizioni della donna non sarebbero gravi.

L'episodio riaccende però l'attenzione su un problema spesso sottovalutato: la solitudine degli anziani. Sempre più persone in età avanzata vivono sole nelle proprie abitazioni e, in caso di incidenti domestici o malori improvvisi, possono trovarsi per ore o addirittura giorni senza assistenza. Situazioni come questa ricordano quanto sia importante il ruolo della comunità, dei vicini di casa e delle reti di supporto sociale. Proprio la sensibilità dei residenti della zona, che hanno deciso di non ignorare quel silenzio prolungato, ha permesso di attivare i soccorsi e di evitare conseguenze ben più gravi.
