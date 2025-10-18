Vigili del Fuoco
Vigili del Fuoco
Cronaca

Intervento di Vigili del Fuoco e 118 in piazzetta Imbriani, donna trovata priva di vita in casa

Il decesso sopraggiunto per cause naturali

Trani - sabato 18 ottobre 2025 11.02
Attimi di apprensione questa mattina in piazzetta Imbriani a Trani, dove si è reso necessario l'intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118.

I Vigili del Fuoco sono entrati in un'abitazione al primo piano servendosi di una scala e accedendo dal balcone, mentre i sanitari sono rimasti pronti a prestare soccorso. Dalle prime indiscrezioni risulterebbe che un'anziana signora sia stata trovata priva di vita dai soccorritori presumibilmente per cause naturali.

L'intervento ha attirato inevitabilmente l'attenzione di residenti e passanti.
Vigili del Fuoco e 118 in piazzetta Imbriani
Vigili del Fuoco e 118 in piazzetta Imbriani
  • Vigili del fuoco
