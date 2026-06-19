Cambio al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco Barletta-Andria-Trani

Il prossimo 25 giugno 2026 si terrà il passaggio di consegne al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco Barletta-Andria-Trani. Al Comandante uscente PD Ing. Mirko Canestri, che lascerà l'incarico dopo il servizio svolto alla guida del Comando, subentrerà il Comandante PD Ing. Giuseppe Quinto.Il Comandante PD Ing. Mirko Canestri è stato destinato al Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia, dove, nella medesima giornata, assumerà l'incarico di Comandante. Il Comandante PD Ing. Mirko Canestri si era insediato alla guida del Comando in data 3 marzo 2025, svolgendo il proprio incarico con professionalità, impegno e dedizione, contribuendo al rafforzamento delle capacità operative del dispositivo di soccorso, al miglioramento dei rapporti istituzionali sul territorio e del servizio reso alla collettività. Il Comandante PD Ing. Giuseppe Quinto, proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Bari, assumerà la guida del Comando Barletta-Andria-Trani mantenendo contestualmente l'incarico di Vicario del Comando di Bari. L'evento rappresenterà un momento significativo per il personale operativo e tecnico-professionale del Comando. Il Comandante uscente desidera inoltre esprimere, in occasione della conclusione del proprio incarico, un sentito ringraziamento a tutte le Istituzioni del territorio per i rapporti di stima, collaborazione e proficua sinergia instaurati nel corso del mandato, nonché a tutto il personale del Comando per la professionalità, la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati quotidianamente.Al Comandante PD Ing. Giuseppe Quinto vengono rivolti, dal Comandante uscente, i più sinceri auguri per il nuovo incarico, nella convinzione che saprà guidare il Comando con competenza, equilibrio e spirito di servizio, assicurandone il continuo percorso di crescita e di efficienza a beneficio del territorio e della collettività.