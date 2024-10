Decolla il progetto Erasmus+ "Match, make the change"

L'impegno della Bovio Rocca Palumbo D'Annunzio per la sostenibilità con altri paesi europei

Powered by

E' ufficialmente partito il Progetto Erasmus+ dal titolo "MATCH: Make The Change" che vede impegnata la nostra Scuola, in partnership con altre scuole di paesi europei, sul tema dello sviluppo sostenibile. Oggi, 9 ottobre, una rappresentanza delle classi 3A, 3B, 3C, 3E si è recata nell'Aula Magna del plesso scolastico "Giustina Rocca" per incontrare a distanza i compagni di tre istituti scolastici europei (Spagna, Romania e Polonia) e assistere ad una lezione internazionale sulla Netiquette tenuta dalla docente Alina Popov della scuola Scoala Gimnaziala "Otilia Cazimir" di Iasi Romania. Dopo aver presentato le proprie città e le scuole di appartenenza, i nostri studenti, guidati dalle Responsabili del progetto Prof.sse Marta Cuocci e Antonella di Bisceglie, hanno riflettuto sulle regole che permettono di modulare positivamente il comportamento e la comunicazione sul web e hanno assunto l'impegno di svolgere attività di "dissemination" all'interno dei rispettivi gruppi classe.Nel frattempo, nei giorni scorsi, assistiti dal Prof Francesco Biancolillo, tutti gli alunni si sono impegnati nella realizzazione di un LOGO che diventerà il simbolo del progetto Erasmus+ MATCH. I lavori prodotti sono tanti e sono tutti molto belli, ma solo tre saranno inviati sulla piattaforma E-Twinning e parteciperanno, insieme alle proposte delle altre tre scuole, ad una votazione finale che individuerà un solo vincitore.