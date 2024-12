Di Leo (Lega): "Degrado in città tra scuole, strade, verde e cantieri aperti: il Sindaco si dimetta"

Non usa mezzi termini, circa le condizioni del patrimonio pubblico della città, il consigliere della Lega Nord Giovanni di Leo, in una breve nota che pubblichiamo integralmente e nella quale richiede fortemente le dimissioni del Sindaco."Devo , purtroppo, constatare che la situazione delle manutenzioni nelle scuole è ALLARMANTE. Da giorni la scuola media Baldassarre è al freddo. Stessa sorte qualche giorno prima è toccata alla Scuola elementare Petronelli. Piazza Sant'Agostino per metà ridotta ad un "colabrodo" e l'altra metà rattoppata e senz'alberi,tutto ciò che riguarda il patrimonio pubblico è in stato di degrado e poca attenzione. Selfie e video auto – celebrativi quando si apre un cantiere non incantano più nessuno. I nostri concittadini hanno bisogno che funzionino le piccole cose che riguardano il nostro quotidiano : scuole, strade,verde, giardini degni di questo nome, pubblica illuminazione, pulizia e sicurezza. Tutto il resto è fumo negli occhi. Da quando sono stato eletto non ho mai proferito questa parola ma oggi ritengo che solo LE DIMISSIONI DEL SINDACO, potrebbero evitare il peggio...per la nostra Città in tutti i sensi".