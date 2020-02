Dipendenti Comune Trani, assemblea pubblica sulle problematiche del personale

Personale insufficiente, mancanza di una visione d'insieme dei diversi settori con il conseguente scarico di responsabilità e compiti che non fa altro che far aumentare disorganizzazione e carichi di lavoro e mancato pagamento di alcune specifiche indennità. Questi sono stati solo alcuni dei punti all'ordine del giorno in un'assemblea pubblica che si è svolta con i lavoratori del Comune di Trani, iscritti e non iscritti, organizzata dalla Fp Cgil Bat per discutere delle problematiche del personale.Nell'incontro è anche emersa da parte del personale la necessità di poter accedere a percorsi di formazione continua oltre che di formazione per i neo assunti. Si è parlato, inoltre, di sicurezza sui luoghi di lavoro e della mancanza di alcuni settori specifici come quello "Gare e appalti", fulcro dell'attività di una pubblica amministrazione. Al termine dei lavori l'assemblea ha dato mandato alla Rsu della Fp Cgil e all'intera organizzazione sindacale di chiedere un incontro urgente al sindaco, Amedeo Bottaro, dirigenti e segretario generale, al fine di affrontare con i vertici del Comune le problematiche emerse per ricercare soluzioni finalizzate al miglioramento della macchina amministrativa."Carenza di personale in primis e tutta un'altra serie di mancanze: questo è, purtroppo, il quadro in cui ormai si trovano diversi Enti, anche il Comune di Trani", spiegano, coordinatore Enti locali Fp Cgil Bat e, Rsu Fp Cgil Bat. "Situazioni simili stanno traghettando al collasso l'intera PA., Comuni, Province e altri Enti locali. A soffrire, si badi bene, non sono solo i dipendenti ma anche la collettività perché, in un tale scenario, non si riescono a garantire quantità e qualità nei servizi erogati all'utenza. La macchina non funziona se non è mantenuta in perfetto stato di funzionamento e così è anche l'ingranaggio amministrativo. Dal 2019 i Comuni hanno la possibilità di assumere nel limite del 100% dei cessati, in gran parte per pensionamento; per la prima volta dopo nove anni è così possibile rimpiazzare in pieno il personale. È indispensabile avviare subito i concorsi per le nuove assunzioni e nel frattempo mettere in campo una seria politica di riqualificazione ed incentivazione del personale esistente. Questo chiederemo al Sindaco quando saremo convocati", concludono