Era in ospedale, ma i parenti non lo sapevano: intervento dei vigili del fuoco per entrare nell'appartemento

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco ieri sera nella zona sud della città, all'incrocio fra via Pisa e via Tolomeo, per entrare in un appartamento in un condominio di quei pressi: la segnalazione era arrivata dai parenti di un uomo residente in quella abitazione, allarmati dal fatto che lo stesso non rispondesse da parecchio tempo alle loro chiamate. L'appartamento, però, era vuoto: il proprietario era infatti ricoverato in ospedale a seguito di un malore, capitatogli durante un'attività sportiva.