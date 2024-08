Farà tappa anche a Trani la Carovana del Mutualismo

"Mutualismo, arte e internazionalismo", è questo il titolo dell'iniziativa con cui la Cooperativa Portanova si prepara ad accogliere la Carovana del Mutualismo.«Si tratta, innanzitutto, di una rete. La Carovana del Mutualismo – ha spiegato Vincenzo Di Cugno, Presidente di Portanova - nasce per diffondere in Italia buone pratiche, che noi definiamo solidaristiche. In Puglia ci saranno due tappe, una a Trani e un'altra a Bari. Parleremo del Progetto "Monete solidali", approfondendo le caratteristiche di queste monete virtuali, che si generano dall'impegno dedicato al prossimo mediante l'espletamento dell'attività di volontariato e che consentono, al contempo, di acquistare beni e servizi al pari di qualunque altra valuta. Apriremo un focus sul Kurdistan, dove è in fase di sperimentazione un modello di amministrazione chiamato "Confederalismo democratico", basato su valori a noi molto cari, come l'ecologia e l'orizzontalità. L'HUB – ha ribadito - è uno spazio all'insegna della condivisione, si presta alla valorizzazione dell'arte e ha una vocazione sempre più internazionale. Aver contribuito alla riqualificazione di un bene storico del Comune e rigenerarlo oggi con iniziative di spessore ci riempie enormemente di orgoglio».L'evento si terrà venerdì 30 agosto. Per consultare il programma completo e prenotarsi: https://www.hubportanova.it/event/abdo/. La cittadinanza è invitata.