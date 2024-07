Festa patronale di Trani: presentato il ricco programma dedicato a San Nicola il pellegrino

E' stato presentato a palazzo di Città il programma della festa patronale della Città di Trani in programma da venerdì 2 agosto a lunedì 5 agosto. Quest'anno si celebrano i 930 anni dall'accoglienza di San Nicola Il Pellegrino a Trani e del suo pio transito, datato 1094. Ed è proprio l'accoglienza il filo conduttore della festa che vedrà rinsaldare i rapporti con la comunità ortodossa greca e buone prassi come la pubblicazione di un nuovo testo dedicato alla storia ed ai miracoli del Santo Patrono (a cura di Maurizio Di Reda) e tanti momenti di festa, comunione e preghiera aperti alla cittadinanza.Confermata la rappresentazione della traslazione delle reliquie del Santo nella serata di venerdì 2 agosto, così come è confermata la presenza in piazza Libertà dell'altare all'aperto (la cosiddetta "macchina di San Nicola") per consentire la venerazione pubblica dei San Nicola per tutti i giorni della festa. Non mancano però elementi di novità a partire dall'istituzione della prima gara pirotecnica S. Nicola il Pellegrino Città di Trani (la sera di domenica 4 agosto). Sempre domenica (la mattina alle 10) è in programma la visita della Reliquia di San Nicola all'interno della Casa di reclusione femminile, in piazza Plebiscito.I quattro giorni di festa saranno scanditi da momenti musicali ed attrazioni, oltre che dai consueti riti processionali. Il programma è stato presentato dal presidente del comitato feste patronali, Gianfranco Di Toma, dall'assistente spirituale del comitato, don Mimmo Gramegna, e dal sindaco della città, Amedeo Bottaro.Di seguito il programma dettagliato della Festa:Domenica 28 luglioOre 20:00 – Basilica Cattedrale - Presentazione del libro "Nicola il Pellegrino. Storie e miracoli" di Maurizio Di Reda, a cura della Progedit di BariTRIDUO DI PREPARAZIONEMercoledì 31 luglioOre 18:30 – Piazza della Libertà – "Sulle orme del Pellegrino" – Itinerario per i più piccoli sui luoghi di San Nicola, amico dei bambini, a cura dell'associazione "Tranensis"Ore 19:00 – Basilica Cattedrale - Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giovanni Ricchiuti, Arcivescovo-Vescovo emerito di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, con la partecipazione delle Associazioni del Terzo Settore della CittàGiovedì 1 agostoOre 19:00 – Basilica Cattedrale - Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Luigi Mansi, Vescovo di Andria, con la partecipazione delle persone di Vita Consacrata e dei Terz'Ordini Secolari della Cittàore 20:30 – Piazza della Libertà – Proiezione di filmati storici del IX Centenario di S. Nicola (1994)Venerdì 2 agostoOre 18:00 - Apertura dei festeggiamenti con festoso suono delle campane di tutte le Chiese della Città e saluti pirotecnici a cura della ditta "Colangelo Fireworks"Ore 19:00 – Basilica Cattedrale - Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Giuseppe Favale, Vescovo di Conversano-Monopoli, con la partecipazione delle Arciconfraternite, Confraternite, Associazioni, movimenti e comunità ecclesiali della CittàOre 20:00 – Piazza Mazzini – Narrazione della storia del Santo e partenza del corteo storico "Sancto Nichola Peregrino" a cura di Trani Tradizioni per le vie cittadineOre 22:45 – Piazza Duomo – Rappresentazione della traslazione delle reliquie del SantoSabato 3 agostoOre 19:30 – Lido A.N.M.I. – Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.do Can. Domenico Gramegna, Rettore del Santuario di Santa Maria di ColonnaOre 20:30 – Lungomare Cristoforo Colombo - Imbarco del Santo Patrono dal Lido A.N.M.I. sull'imbarcazione del Cantiere nautico Marina Yachting, con l'alta sorveglianza della Capitaneria di Porto di Barletta e l'Ufficio Locale Marittimo di Trani. L'effige del Santo sarà traghettata dal lido A.N.M.I. al motopeschereccio, dal natante del pescatore Sansaro Lorenzo della "Baia del pescatore", con la collaborazione del Gruppo Sub "Amici del Mare" e del Sig. Domenico Canaletti della Lega Navale – Trani.Ore 21:00 - Porto di Trani (molo Santa Lucia) – Ingresso del Santo Patrono accolto da un'artistica attrazione pirotecnica della ditta "Colangelo Fireworks". Seguirà la Processione con l'intervento del Rev.mo Capitolo Cattedrale, del Clero, della Confraternita di San Nicola il Pellegrino che percorrendo: via Banchina al Porto, via Statuti Marittimi, piazza Plebiscito, via Cavour, via Mario Pagano, raggiungerà piazza della Libertà dove l'Immagine sarà esposta in un caratteristico altare all'aperto (macchina di San Nicola), rimanendo alla venerazione dei fedeli per tutti i giorni della festa.Ore 22:00 – Piazza della Repubblica – Concerto con Larry Franco Swingtet "I remember fred" (Omaggio a Fred Buscaglione)Domenica 4 agostoOre 8:00 - Diana pirotecnica eseguita dalla ditta "Pannella"Ore 9:00 - Piazza della Libertà – Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Natale Albino, Segretario della Nunziatura apostolica in Israele e della Delegazione apostolica a Gerusalemme e in Palestina animata dalla Confraternita di Santa Maria dè DionisioOre 10:00 - Istituto penitenziario femminile (piazza Plebiscito) - Visita della Reliquia di San Nicola il Pellegrino all'interno della Casa di reclusione e a seguire S. Messa con le detenuteOre 11:30 – Basilica Cattedrale - Celebrazione Eucaristica capitolareOre 13:00 – Mensa Caritas cittadina pranzo solidale offerto dal Comitato Feste PatronaliOre 19:00 – Basilica Cattedrale – Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, animata dal Coro Interparrocchiale cittadino, con la partecipazione del Rev.mo Capitolo Cattedrale, del Clero, delle Autorità Civili e Militari, dei rappresentanti delle Arciconfraternite e Confraternite, delle Associazioni Religiose di Trani e con la partecipazione di una delegazione della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato dell'Europa Meridionale del Patriarcato Ecumenico.Ore 20:00 – Basilica Cattedrale - Solenne Processione del Santo Patrono e delle Venerate Reliquie con l'intervento di Sua Ecc.za Mons. Arcivescovo, del Rev.mo Capitolo Cattedrale, delle Autorità Civili e Militari, delle Arciconfraternite e Confraternite con il seguente itinerario: piazza Addazi, piazza Duomo, via Beltrani, via Mario Pagano, via Sant'Agostino, piazza Gradenigo, corso Vittorio Emanuele, piazza della Repubblica, via Cavour, piazza Plebiscito, via San Giorgio, via Mario Pagano, piazza della Libertà (dove l'Arcivescovo impartirà la benedizione dei bambini presenti), via Ognissanti, piazza Sedile San Marco (benedizione del mare), via Arcangelo Prologo (dove l'Immagine e le Venerate Reliquie sosteranno nella Chiesa di San Nicolino per un momento di preghiera), piazza Cesare Battisti, via San Nicola, piazza Duomo, Basilica Cattedrale dal cui sagrato Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo impartirà la Solenne Benedizione.Ore 00:00 - Molo San Nicola – "1a gara pirotecnica S. Nicola il Pellegrino Città di Trani" tra le premiate Ditte "Pirotecnica Pannella" e "Colangelo Fireworks".Lunedì 5 agostoOre 11:30 - Chiesa di San Nicolino – Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore della Cattedrale e Presidente del Capitolo Can. Gaetano Lops e animata dalla Confraternita di San Nicola il PellegrinoOre 19:00 – Piazza della Libertà – Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Sac. Sergio Pellegrini, Vicario generale dell'ArcidiocesiOre 20:00 – Piazza della Libertà – Processione dell'immagine del Santo Patrono con l'intervento della Confraternita di San Nicola il Pellegrino di Trani, percorrendo via Mario Pagano, via Cavour, piazza Plebiscito, via Statuti Marittimi, via Banchina al Porto, molo Santa Lucia.Ore 21:00 - Porto di Trani (molo Santa Lucia) – Imbarco del Santo Patrono sull'imbarcazione del Cantiere nautico Marina Yachting con l'alta sorveglianza della Capitaneria di Porto di Barletta e l'Ufficio Locale Marittimo di Trani, per il ritorno al Santuario di Santa Maria di Colonna, salutato da un'artistica attrazione pirotecnica eseguita dalla ditta "Colangelo Fireworks".Ore 22:00 - Lungomare Cristoforo Colombo - Arrivo del Santo Patrono presso lo stabilimento "Scialà" accolto dai fedeli, dal Gruppo soci A.N.M.I., dall'associazione sub "Amici del Mare" e dall'A.N.P.S. per il rientro al Santuario di Santa Maria di Colonna.