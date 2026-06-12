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Eventi e cultura

“Genius on Stage”, giovani talenti protagonisti: successo per la seconda edizione firmata Arcadia

Una serata tra repertorio classico, composizioni originali e valorizzazione delle nuove generazioni artistiche

Trani - venerdì 12 giugno 2026 8.35
Si è svolta giovedì 11 giugno 2026, presso NOMOS Open Space, la seconda edizione di "Genius on Stage", evento organizzato dall'Associazione Musicale Arcadia sotto la direzione artistica del M° Roberto Fasciano.
L'iniziativa, nata con l'obiettivo di valorizzare giovani musicisti e artisti del territorio, ha confermato anche quest'anno la propria identità: non un semplice concerto, ma un progetto culturale ed educativo capace di offrire ai giovani interpreti uno spazio concreto di espressione, crescita e confronto con il pubblico.
I musicisti coinvolti provengono da percorsi formativi differenti — licei musicali, conservatori di musica e Accademia Musicale Arcadia — confermando la vocazione dell'iniziativa a creare un ponte concreto tra formazione, esperienza artistica e palcoscenico.
Sul palco si sono alternati Flavio Lops e Raffaele Di Gioia al flauto traverso, Clara Laurora alla chitarra, Andrea Taranto pianista e compositore, Claudia Fasciano al violino, Gianluca Lanotte flautista e compositore, Antonio Mastrapasqua al sassofono. Alla serata hanno preso parte anche il M° Giuseppe Gaeta, maestro accompagnatore al pianoforte, e lo stesso M° Roberto Fasciano, presente non solo come direttore artistico dell'evento, ma anche come accompagnatore al pianoforte in alcuni momenti del concerto.
Il programma ha attraversato epoche, linguaggi e sensibilità differenti: dal repertorio barocco di Vivaldi e Bach alle pagine per chitarra di Carulli, Giuliani, Edson Lopes e Delcamp; dal repertorio violinistico di Kreisler, Fauré e Brahms alle sonorità del sassofono con Bozza e Singelée, fino al mondo espressivo di Astor Piazzolla. Particolare rilievo ha avuto anche la presenza di composizioni originali firmate da Andrea Taranto e Gianluca Lanotte, a testimonianza di un percorso che guarda non solo all'interpretazione, ma anche alla creatività delle nuove generazioni.
"Genius on Stage" si inserisce nel più ampio lavoro portato avanti dall'Associazione Musicale Arcadia, realtà impegnata da anni nella formazione musicale, nella promozione dei giovani talenti e nella costruzione di occasioni culturali per il territorio.
La seconda edizione ha confermato il valore di una proposta capace di unire studio, passione, talento e partecipazione, contribuendo a rafforzare il ruolo di Trani come città attenta alla musica, alla formazione e alla crescita artistica dei giovani.
Attraverso questo progetto, Arcadia rinnova il proprio impegno nel sostenere le nuove generazioni di musicisti, offrendo loro non soltanto un palcoscenico, ma un'esperienza formativa e umana fondata sull'ascolto, sulla condivisione e sulla bellezza della musica dal vivo
  • Accademia Arcadia
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