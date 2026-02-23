Arcadia
La composizione diventa esperienza pubblica: a Trani nasce il laboratorio permanente “Arcadia”

Un progetto dedicato alla nuova musica che apre la creazione contemporanea alla città

Trani - lunedì 23 febbraio 2026 10.29
Il concerto conclusivo della masterclass "Dall'idea al suono" dimostra come la scrittura musicale possa trasformarsi in produzione artistica concreta e identità culturale per il territorio.

Il 22 febbraio 2026 l'Accademia Musicale e Culturale Arcadia di Trani ha ospitato il concerto conclusivo della Masterclass di Alta Formazione in Composizione "Dall'idea al suono", ideata e condotta dal M° Roberto Fasciano. Non un semplice saggio finale, ma il momento di verifica pubblica di un percorso articolato tra ottobre e dicembre 2025, per complessive 18 ore di attività didattica e laboratoriale.
Il progetto si è distinto per un impianto metodologico chiaro: centralità della scrittura, costruzione formale consapevole, sviluppo tematico, equilibrio armonico e timbrico, revisione analitica della partitura e prova esecutiva come fase integrante del processo compositivo. In questa prospettiva, la musica non è stata trattata come intuizione estemporanea, ma come architettura sonora da rendere necessaria e coerente.
Sei le composizioni presentate in prima esecuzione assoluta.
Antonio Mastrapasqua ha proposto Maree per pianoforte solo, costruita su un fluire ciclico e su un progressivo addensamento dinamico, e Give Up per sax contralto e pianoforte, in cui il dialogo cameristico attiva tensioni ritmiche e contrasti timbrici.
Andrea Taranto, con Luogo senza tempo, ha lavorato su sospensione e rarefazione armonica, mentre in Tra due respiri (violino e pianoforte) ha privilegiato un equilibrio di fraseggio e attese intervallari.
Nunzio Monteriso ha presentato Une Journée d'automne, lirismo contenuto e forma chiara, e All'alba di un nuovo giorno (flauto traverso, mandolino e violoncello), tessitura cameristica stratificata e ricerca di equilibrio timbrico.
In scena gli stessi compositori, affiancati da Claudia Fasciano (violino), Gianluca Lanotte (flauto traverso) e Raffaella Moscatelli (violoncello), a sottolineare il dialogo diretto tra scrittura e interpretazione.
Particolarmente significativo l'omaggio finale al Maestro con Volo di gabbiani (flauto e pianoforte) e Ninfea (violino e pianoforte), gesto che ha idealmente ricondotto l'intero progetto alla continuità tra tradizione, formazione e nuova produzione.
Con "Dall'idea al suono", Arcadia consolida una funzione che va oltre la didattica: si configura come laboratorio permanente di creazione musicale, contribuendo in modo concreto alla costruzione dell'identità culturale di Trani
