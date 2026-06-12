Giovanni Pomarico
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Attualità

Al Cavaliere Giovanni Pomarico la laurea honoris causa dall’Università di Bari

Il fondatore di Megamark premiato per il contributo allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno

Trani - venerdì 12 giugno 2026 14.32
L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" conferirà lunedì prossimo la laurea magistrale honoris causa in Innovazione, Governance e Sostenibilità a Giovanni Pomarico, imprenditore pugliese e Cavaliere del Lavoro, riconosciuto tra le figure più significative del panorama economico del Mezzogiorno.

Fondatore e presidente del Gruppo e della Fondazione Megamark, Pomarico riceverà il prestigioso riconoscimento accademico per il contributo offerto alla crescita economica, sociale e culturale del territorio e per aver promosso un modello imprenditoriale fondato su innovazione, responsabilità e attenzione alle persone.

Secondo le motivazioni che accompagnano il conferimento, la sua attività imprenditoriale ha rappresentato un punto di riferimento nel settore della grande distribuzione organizzata, grazie a una visione capace di anticipare i cambiamenti del mercato e di coniugare sviluppo aziendale e sostenibilità.

L'ateneo barese sottolinea inoltre il ruolo svolto da Pomarico nella diffusione di una cultura d'impresa orientata alla trasparenza, alla valorizzazione delle risorse umane e al benessere dei lavoratori. Particolare rilievo viene attribuito alle politiche di welfare aziendale e alle iniziative volte a favorire inclusione, pari opportunità e tutela dei diritti del personale.

Nel corso della sua carriera, l'imprenditore ha contribuito alla crescita di numerose realtà produttive del Sud Italia, sostenendo percorsi di sviluppo che hanno generato ricadute positive non solo sul piano economico, ma anche su quello sociale e culturale. Un impegno che l'Università di Bari ha scelto di celebrare riconoscendone il valore e l'impatto sul territorio e sul sistema imprenditoriale nazionale.
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