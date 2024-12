La Giunta regionale finanzia un programma di collocamento per disabili. Il Giullare di Trani:"Finalmente!"

Sembra un regalo di Natale la notizia del Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità, soprattutto a chi dà anni lotta per questi diritti: e esulta tutta la brigata della Locanda del Giullare (a partire dalla Cooperativa sociale di Promozione sociale che ne è alla base), che in queste settimane, dopo le ferite scoperte a seguito del furto, si sta imboccando le maniche per ricominciare. Il programma è finanziato con €11.500.000 a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Il Programma contiene le misure e le azioni per la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e per la realizzazione degli accomodamenti ragionevoli e di specifici strumenti di supporto per garantire l'integrazione e l'inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità psichica/intellettiva. L'attuazione del Programma regionale prevede, inoltre, l'impegno a istituire, in aggiunta alla giornata nazionale sulla disabilità prevista il 3 dicembre, una giornata regionale sulla disabilità con la partecipazione di tutti gli stakeholder territoriali.Di seguito il post sulla pagina Facebook della Locanda"Finalmente!!E' questa la prima espressione che ci è venuta in mente leggendo il provvedimento che la Giunta della Regione Puglia il 28 novembre scorso ha emanato.Finalmente! Perchè è da anni che proviamo a raccontarlo in tutte le sedi che la strada verso l'inclusione deve passare verso un sostegno concreto all'inserimento lavorativo che possa incentivare esercenti, aziende, terzo settore ad inserire persone con disabilità nel mondo del lavoro!Finalmente! Perchè è un passaggio culturale fondamentale, un cambio di prospettiva, una direzione che sposta l'asticella dalla semplice (e sempre necessaria) "assistenza" verso la promozione e valorizzazione di abilità di ciascuno!Finalmente! Perchè è un provvedimento non nato dall'Assessorato al Welfare ma da quello sulle Politiche del Lavoro che segna un cambio di passo, teso a considerare le persone con disabilità "lavoratori" e quindi anche loro "necessari" alla vita sociale!Tanti finalmente ancora potremmo scrivere... ma ora è il tempo dell'attenzione, della trasformazione concreta di questa misura in reali percorsi di inserimento, ora è il tempo di monitorare, ora è il tempo di osservare quanto impulso riceverà dal mondo del lavoro, ecc. ecc.Siamo certi che un impulso sia stato dal Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità - Regione Puglia che anche noi abbiamo più volte incontrato sollecitando provvedimenti in tal senso e di cui condividiamo una parte del suo post.A prescindere dalle sorti della Locanda ci auguriamo davvero che in tanti utilizzino queste risorse... vi assicuriamo che lavoratori con disabilità hanno senso del dovere, abnegazione e entusiasmo che pochi altri lavoratori hanno!PS:VI RICORDIAMO CHE potete prenotare le VOSTRE CENE o PRANZI a🎄DICEMBRE!🎄a queste condizioni....solo dal lunedì al venerdìcon un gruppo di persone di almeno 30/35 persone (in caso di gruppi inferiori la locanda aprirà solo a condizione che saranno riempiti altri posti fino al raggiungimento del minimo dei 30/35 posti)scegliendo tra un menù di € 25,00 e uno di € 35,00 che comunicheremo a chi prenoteràOgni info su whatsapp allo 0883 587387