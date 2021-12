Gli auguri delle ARCA pugliesi in modalità virtuale

Le ARCA pugliesi (Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare), anche in questo delicato momento di criticità pandemica, non rinunciano ai tradizionali auguri comunitari di Buone Feste. Lo faranno, quindi, non in presenza ma in "sicurezza" con un "abbraccio" virtuale, giovedì 23 dicembre alle ore 12, utilizzando l'ormai collaudato sistema della "diretta streaming" che consentirà la più ampia partecipazione.«Avremo con noi il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l'Assessore Regionale alle politiche abitative Anna Grazia Maraschio, Domenico Vitto, Presidente regionale dell'ANCI che porterà il saluto di tutti i Sindaci della Regione Puglia, gli Amministratori delle cinque ARCA pugliesi e Mons. Franco Lanzolla, Segretario della Commissione Pastorale per la Famiglia e la Vita della Conferenza Episcopale Pugliese per una riflessione sull'importanza della casa come creatrice di comunione e relazioni affettuose.L'evento sarà visibile a tutti i 60.000 assegnatari di un alloggio ERP della Puglia, agli oltre 300 dipendenti delle ARCA, agli Organismi delle Agenzie, ai Sindacati degli Inquilini e dei Lavoratori, che avranno la possibilità di guardare la diretta streaming collegandosi sul canale YouTube di ARCA PUGLIA CENTRALEPiero de Nicolo per Arca Puglia CentraleDanny Pascarella per Arca CapitanataEnzo De Candia per Arca JonicaCosimo Casilli per Arca Nord SalentoAlberto Chiriacò per Arca Sud Salento