Incendio di sterpaglie in via Monte d'Alba spento grazie all'Oer Trani

È stato grazie al pronto intervento degli Operatori Emergenza Radio di Trani che è stato spento tempestivamente un incendio di sterpaglie in via Monte d'Alba, ben visibile anche dalla 16bis. Le fiamme si sono ampliate in breve tempo col rischio di andare ad intaccare le ville circostanti. Sul posto sono intervenuti la Squadra Antincendio degli Operatori Emergenza Radio attivazione Soup Bari e in seconda battuta anche i Vigili del Fuoco, scongiurando rischi più gravi.