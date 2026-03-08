Associazioni
Servizio Civile con OER Trani: un anno di volontariato, solidarietà e crescita
Opportunità per giovani tra i 18 e i 28 anni di entrare nel mondo ANPAS
Trani - domenica 8 marzo 2026 6.09 Comunicato Stampa
Essere volontaria/o di una pubblica assistenza Anpas vuol dire impegnarsi ogni giorno per l'uguaglianza, la libertà, la fraternità, la gratuità, la solidarietà, la mutualità e la democrazia, impegnarsi per i diritti umani e civili sanciti dalla Costituzione Italiana e dei diritti universalmente riconosciuti dell'essere umano. Essere volontario di una pubblica assistenza Anpas ha un significato che cambia ogni giorno da oltre centododici anni in tutta Italia. Vuol dire essere parte della più grande associazione di volontariato laica d'Italia. L'OER Trani aderisce alla famiglia ANPAS da oltre 10 anni accogliendo a pieno gli stessi principi fondamentali e attraverso l'esperienza del SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE estende ai giovani la possibilità di vivere giornalmente questa realtà.
VADEMECUM
Entra nella piattaforma DOL http://domandaonline.serviziocivile.it Accedi con SPID o CIE e scegli… Operatori Emergenza Radio Trani SU00057
Mail: info@oertrani.it Web: www.oertrani.it Facebook: https://www.facebook.com/oertrani/
- Chi può fare Servizio Civile? Un ragazzo o una ragazza tra i 18 ai 28 anni.
- Quanto mi impegna? Il Servizio Civile Volontario dura 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore di attività.
- Cosa offre? Un contributo di 519,47 € al mese. 4 posti disponibili ( di cui 1 dedicato a giovani con Minori opportunità).
- Dove posso fare Servizio Civile? Gli enti sono tanti ed i progetti fra i quali fare domanda prevedono attività molto diverse. Cerca il progetto che ti si avvicina di più, sia geograficamente che come attività, a questa pagina "ricerca dei progetti" trovi progetti e sedi delle pubbliche assistenze Anpas per iniziare la scelta
- Ho scelto ed ora? Ora non ti rimane che presentare la domanda! Accedendo a questa pagina https://domandaonline.serviziocivile.it/ puoi compilare e presentare la domanda. Non è obbligatorio fare tutto insieme, puoi anche iniziare a compilarla, salvarla e poi successivamente completare la compilazione e procedere con la presentazione.
