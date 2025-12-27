Trani piange Gennaro Palmieri: addio allo storico "guerriero" contro le barriere architettoniche

La città di Trani perde oggi una delle sue voci più forti, tenaci e riconoscibili. È deceduto, a causa di improvvise complicanze polmonari,. Avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 20 gennaio. Con lui se ne va un pezzo di storia dell'associazionismo locale, ma soprattutto un uomo che ha saputo trasformare la propria condizione in una battaglia di civiltà a beneficio di tutti. La sua carrozzina elettrica, con la quale percorreva instancabilmente le strade della città per monitorare criticità e proporre soluzioni, era diventata un simbolo di resilienza e cittadinanza attiva.A tracciarne un ritratto commosso, che va oltre il ruolo pubblico per toccare le corde dell'affetto familiare, è il nipotelo fa con un post social al qualea redazione di TraniViva si associa raccogliendo le sue parole, sintesi di un legame profondo: "Ciao zio grazie, mi mancherai. Con profondo dolore comunico che mio zio Gennaro Palmieri è venuto a mancare. Vorrei davvero raccontare e far capire l'uomo, il volontario, il presidente, il consigliere, l'amico, il marito e lo zio che è stato. Mio zio Gennaro ha speso la sua vita nel miglior modo possibile, impegnandosi in prima persona prima fondando a Trani l'Oer con altri soci e poi nella "sua" associazione Uildm, sempre a disposizione degli altri. Chi a Trani non conosceva mio zio? Chi non lo ha mai visto in giro per la città con la sua carrozzina elettrica, sempre attento alle problematiche e disponibile con tutti? Era un'istituzione a Trani, senza necessità di enfatizzare. Mio zio lascia davvero un vuoto enorme, incolmabile, per mia zia soprattutto ma non solo... anche per noi familiari che lo abbiamo vissuto. Una persona tenace, forte e sempre oltre le "barriere", non si è mai arreso di fronte a nessuna difficoltà che la vita o la gente gli ha posto. Mai. Mi sei stato molto vicino in questi ultimi mesi per me e la mia famiglia molto duri e difficili, grazie. Mi mancherai molto!"Dipendente comunale in pensione, Palmieri ha lasciato un'impronta indelebile nel tessuto sociale tranese. La sua carriera nel volontariato inizia lontano: nelè tra i fondatori dell'di Trani. Dalricopriva la carica di Presidente della sezione locale dellaed era delegatoMa è sul fronte dell'che la sua eredità si fa pietra tangibile. Grazie alle sue battaglie e alle sue segnalazioni, Trani è cambiata: a lui si deve la realizzazione disui marciapiedi cittadini, il percorso accessibile dal Lido Colonna al Monastero e il sollecito determinante per rendere accessibile la Cattedrale.Palmieri non si limitava alla protesta, ma costruiva proposte: ha partecipato alla stesura del Regolamento di Polizia Locale e ideato progetti educativi come "Un Vigile in carrozzina" (2010-2011). Un impegno costante riconosciuto anche dalle istituzioni: dal 2017 al 2023 è stato promotore dell'(Osservatorio Comunale Abbattimento Barriere Architettoniche) e nel 2011 l'amministrazione comunale lo aveva insignito della prestigiosa onorificenza