Gennaro Palmieri
Gennaro Palmieri
Cronaca

Trani piange Gennaro Palmieri: addio allo storico "guerriero" contro le barriere architettoniche

Si è spento a pochi giorni dal suo 73esimo compleanno per complicanze polmonari. Fondatore dell'OER e presidente UILDM, ha dedicato la vita a rendere la città accessibile a tutti

Trani - sabato 27 dicembre 2025 14.53
La città di Trani perde oggi una delle sue voci più forti, tenaci e riconoscibili. È deceduto, a causa di improvvise complicanze polmonari, Gennaro Palmieri. Avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 20 gennaio. Con lui se ne va un pezzo di storia dell'associazionismo locale, ma soprattutto un uomo che ha saputo trasformare la propria condizione in una battaglia di civiltà a beneficio di tutti. La sua carrozzina elettrica, con la quale percorreva instancabilmente le strade della città per monitorare criticità e proporre soluzioni, era diventata un simbolo di resilienza e cittadinanza attiva.

Il ricordo del nipote: "Un uomo che viveva oltre le barriere".
A tracciarne un ritratto commosso, che va oltre il ruolo pubblico per toccare le corde dell'affetto familiare, è il nipote Raffaele Ferreri, lo fa con un post social al quale la redazione di TraniViva si associa raccogliendo le sue parole, sintesi di un legame profondo: "Ciao zio grazie, mi mancherai. Con profondo dolore comunico che mio zio Gennaro Palmieri è venuto a mancare. Vorrei davvero raccontare e far capire l'uomo, il volontario, il presidente, il consigliere, l'amico, il marito e lo zio che è stato. Mio zio Gennaro ha speso la sua vita nel miglior modo possibile, impegnandosi in prima persona prima fondando a Trani l'Oer con altri soci e poi nella "sua" associazione Uildm, sempre a disposizione degli altri. Chi a Trani non conosceva mio zio? Chi non lo ha mai visto in giro per la città con la sua carrozzina elettrica, sempre attento alle problematiche e disponibile con tutti? Era un'istituzione a Trani, senza necessità di enfatizzare. Mio zio lascia davvero un vuoto enorme, incolmabile, per mia zia soprattutto ma non solo... anche per noi familiari che lo abbiamo vissuto. Una persona tenace, forte e sempre oltre le "barriere", non si è mai arreso di fronte a nessuna difficoltà che la vita o la gente gli ha posto. Mai. Mi sei stato molto vicino in questi ultimi mesi per me e la mia famiglia molto duri e difficili, grazie. Mi mancherai molto!"

Una vita al servizio della comunità
Dipendente comunale in pensione, Palmieri ha lasciato un'impronta indelebile nel tessuto sociale tranese. La sua carriera nel volontariato inizia lontano: nel 1986 è tra i fondatori dell'OER (Operatori Emergenza Radio) di Trani. Dal 2005 ricopriva la carica di Presidente della sezione locale della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) ed era delegato Telethon.
Ma è sul fronte dell'abbattimento delle barriere architettoniche che la sua eredità si fa pietra tangibile. Grazie alle sue battaglie e alle sue segnalazioni, Trani è cambiata: a lui si deve la realizzazione di oltre 300 scivoli sui marciapiedi cittadini, il percorso accessibile dal Lido Colonna al Monastero e il sollecito determinante per rendere accessibile la Cattedrale.
Palmieri non si limitava alla protesta, ma costruiva proposte: ha partecipato alla stesura del Regolamento di Polizia Locale e ideato progetti educativi come "Un Vigile in carrozzina" (2010-2011). Un impegno costante riconosciuto anche dalle istituzioni: dal 2017 al 2023 è stato promotore dell'OCABA (Osservatorio Comunale Abbattimento Barriere Architettoniche) e nel 2011 l'amministrazione comunale lo aveva insignito della prestigiosa onorificenza "Ordinamenta Maris".

Oggi Trani saluta un uomo che ha insegnato a tutti che le barriere più difficili da abbattere non sono quelle di cemento, ma quelle dell'indifferenza. Alla moglie Donata e a tutti i familiari giunga il cordoglio della redazione di TraniViva. Al momento non è ancora stato stabilito lil giorno e l'orario delle esequie.
  • Comune di Trani
  • OER
  • Uildm
Altri contenuti a tema
Un nuovo spazio verde per la città: inaugurato il parco di viale De Gemmis Attualità Un nuovo spazio verde per la città: inaugurato il parco di viale De Gemmis Inaugurato ieri il parco urbano spazio vitale per l'itero quartiere
“Passo passo”, incontri di socialità per over 65 a Bisceglie e Trani Sanità “Passo passo”, incontri di socialità per over 65 a Bisceglie e Trani Le iniziative rientrano nel progetto messo in campo da Epass e Oasi2 per azioni ed interventi innovativi nel campo della domiciliarità
Intervista esclusiva a Giacomo Marinaro: "Il Partito Democratico fra difficoltà interne e la difficile costruzione del "Campo Largo" Politica Intervista esclusiva a Giacomo Marinaro: "Il Partito Democratico fra difficoltà interne e la difficile costruzione del "Campo Largo" Il Presidente del Consiglio della Città di Trani: "Per il dopo-Bottaro serve competenza amministrativa, no ai salti nel buio"
8 Trani sul podio per la qualità della classe politica, ma l’amministrazione arranca Vita di città Trani sul podio per la qualità della classe politica, ma l’amministrazione arranca La città terza in Italia per qualità della leadership politica, ma bassa efficienza burocratica secondo l’indice Maqi de Il Sole 24 Ore
Accessibilità e inclusione, il Comune di Trani dialoga con i cittadini Vita di città Accessibilità e inclusione, il Comune di Trani dialoga con i cittadini Tavolo di concertazione su prenotazione aperto a enti, associazioni ed operatori del Terzo Settore
Verso una Trani più accessibile: sopralluogo per eliminare le barriere architettoniche Enti locali Verso una Trani più accessibile: sopralluogo per eliminare le barriere architettoniche OCABA, Comune, Ordini professionali e associazioni al lavoro per un percorso sicuro e inclusivo per tutti
Parte il piano emergenza freddo nel Comune di Trani Enti locali Parte il piano emergenza freddo nel Comune di Trani Tutte le iniziative messe in campo per le persone in difficoltà
Il futuro che vorrei, presentata l'edizione 2026 Enti locali Il futuro che vorrei, presentata l'edizione 2026 Ospite del primo incontro con gli studenti Nicola Salvemini, divulgatore scientifico del canale La fisica che ci piace kids
Sere d'Incanto, i prossimi appuntamenti al Polo Museale di Trani
27 dicembre 2025 Sere d'Incanto, i prossimi appuntamenti al Polo Museale di Trani
La luce della Pace da Betlemme deposta nel presepe di piazza libertà a Trani
27 dicembre 2025 La luce della Pace da Betlemme deposta nel presepe di piazza libertà a Trani
Sicurezza nella BAT, il bilancio della Polizia di Stato: "Un anno di impegno costante tra prevenzione e controllo "
27 dicembre 2025 Sicurezza nella BAT, il bilancio della Polizia di Stato: "Un anno di impegno costante tra prevenzione e controllo"
Capodanno a Trani, due giorni di musica e spettacolo in piazza Quercia
27 dicembre 2025 Capodanno a Trani, due giorni di musica e spettacolo in piazza Quercia
"Shalom ": a Trani il Presepe Vivente si fa messaggio universale di Pace
27 dicembre 2025 "Shalom": a Trani il Presepe Vivente si fa messaggio universale di Pace
A Palazzo Beltrani, stasera "The Christmas Songs in Jazz ", la magia del Natale a ritmo di swing con il Mino Lacirignola Trio
27 dicembre 2025 A Palazzo Beltrani, stasera "The Christmas Songs in Jazz", la magia del Natale a ritmo di swing con il Mino Lacirignola Trio
Aumento di peso dopo le vacanze: cosa è importante sapere
27 dicembre 2025 Aumento di peso dopo le vacanze: cosa è importante sapere
"Le Vie del Natale " non si ferma: sabato 27 dicembre tra Jazz, Presepe Vivente e grandi show in piazza
27 dicembre 2025 "Le Vie del Natale" non si ferma: sabato 27 dicembre tra Jazz, Presepe Vivente e grandi show in piazza
I ragazzi dell’ACR dal Papa: il racconto del tranese Andrea Di Filippo
26 dicembre 2025 I ragazzi dell’ACR dal Papa: il racconto del tranese Andrea Di Filippo
Sicurezza e il 2025 della Bat: anatomia di una criminalità organizzata e istituzioni in trincea, anche a Trani
26 dicembre 2025 Sicurezza e il 2025 della Bat: anatomia di una criminalità organizzata e istituzioni in trincea, anche a Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.