Salvare una vita, domenica manovre di primo soccorso in piazza Quercia

Domenica 20 Ottobre 2024 dalle 9:00 alle 13:00, Pubblica Assistenza Operatori Emergenza Radio Trani – OdV, in occasione della Settimana per la rianimazione Cardiopolmonare, organizzano l'evento di sensibilizzazione "Salvare una Vita!", in piazza Quercia a Trani.Partecipazione gratuita, la cittadinanza è invitata. I partecipanti guidati da Istruttori IRC, infermieri e altre figure del Servizio Emergenza-Urgenza 118 c tramite l'utilizzo di presidi Training, quali Manichino per addestramento al massaggio cardiaco e defibrillatore, potranno acquisire le seguenti skill:- Riconoscere tempestivamente segni e sintomi dell'arresto cardiaco- Corretta comunicazione con i servizi di emergenza territoriali- Manovre di valutazione segni vitali- Massaggio cardiaco- Utilizzo del Defibrillatore (DAE)"L'arresto cardiaco è il più importante problema sanitario in Italia. Se i testimoni di un arresto cardiaco iniziano la rianimazione cardiopolmonare (RCP) prima dell'arrivo dell'ambulanza le possibilità di sopravvivenza della vittima aumentano di due/tre volte rispetto ai casi in cui la RCP non viene iniziata. Tuttavia la RCP viene iniziata dai testimoni dell'arresto cardiaco soltanto nel 15% dei casi. Se riuscissimo ad aumentare la percentuale al 50-60% dei casi potremmo salvare molte persone all'anno".